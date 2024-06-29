Правящая партия Эстонии выдвинула Михала кандидатом в премьеры вместо Каллас

Правление правящей в Эстонии Партии реформ назвало кандидата в премьер-министры вместо уходящей на должность высокого представителя Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".
Правление единогласно приняло решение выдвинуть министра климата Кристена Михала.
Он возглавит созданную в субботу делегацию по ведению переговоров о новом коалиционном договоре и составе будущей коалиции.
На заседании правления партии в субботу было также решено, что новый председатель Партии реформ будет избран на съезде 8 сентября.
Каллас примет участие в качестве премьер-министра на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. После этого она подаст прошение об отставке и займет пост высокого представителя Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности.