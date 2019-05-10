Правящая партия АНК лидирует на выборах в ЮАР после подсчета 70% бюллетеней

Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) лидирует на всеобщих выборах в стране после подсчета 70% бюллетеней.

Об этом сообщает избирательная комиссия страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Всеобщие выборы, в ходе которые избираются парламент и национальное правительство во главе с президентом, состоялись в ЮАР в среду.

По данным избиркома, после подсчета более 70% бюллетеней АНК набирает 56,72% голосов. Ближайшего преследователя - оппозиционную партию "Демократический альянс" - поддержали 22,38% избирателей.

Всеобщие выборы проходят в ЮАР раз в пять лет. При этом избиратели голосуют не за определенного кандидата, а за политическую партию. Одержавшая победу на выборах партия затем назначает своего лидера президентом страны. Помимо выборов нового правительства и парламента, в стране также проходят провинциальные выборы.