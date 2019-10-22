Правящая Либеральная партия побеждает на парламентских выборах в Канаде - ОБНОВЛЕНО

Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на парламентских выборах. Таковы предварительные данные национальной Избирательной комиссии, опубликованные в понедельник, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, либералы получают 137 из 338 мандатов в Палате общин - нижней палате парламента. Их главные конкуренты из Консервативной партии - 99.

***05:00

Правящая Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах в Канаде. Таковы первые данные, опубликованные в понедельник национальной Избирательной комиссией, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время данные приходят с участков из Атлантической Канады, где голосование уже завершилось. Либералы пока побеждают в 6 из 338 избирательных округов. Их поддерживают 52% избирателей, на втором месте идет Консервативная партия (34,8%), на третьем - Новая демократическая партия (10,2%). Четвертое место у "Зеленой партии" (3,3%), а остальные партии пока не набрали и 1%.

В настоящее время голосование продолжается на большей части Канады. Последние избирательные участки закроются на Тихоокеанском побережье страны в 19:00 по местному времени (06:00 вторника по бакинскому времени).

Данные по явке и проценте обработанных бюллетеней Избирком пока не предоставил.

В понедельник в Канаде проходят 43-е парламентские выборы. Жителям страны предстоит определить, кто будет в ближайшие четыре года представлять их интересы в нижней палате парламента - Палате общин. Лидер победившей партии займет кресло премьер-министра Канады.