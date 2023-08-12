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Правящая коалиция Японии возобновит обсуждение темы экспорта оружия

Правящая коалиция Японии возобновит обсуждение темы экспорта оружия Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто" возобновит 23 августа планировавшиеся на осень консультации по вопросу о расширении экспорта вооружений.
Другие страны
12 августа 2023 г. 09:35
Правящая коалиция Японии возобновит обсуждение темы экспорта оружия

Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто" возобновит 23 августа планировавшиеся на осень консультации по вопросу о расширении экспорта вооружений.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Основным вопросом, который будут обсуждать специальные рабочие группы правящих партий, станет отправка за рубеж летальных вооружений, поставки которых в настоящее время фактически запрещены. Экспорт разрешен лишь в пяти случаях - для спасения, транспортировки, охраны, наблюдения и траления мин. В этих целях смертоносные вооружения не применяются.

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