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Правящая коалиция уступает лейбористам на выборах в Австралии

Правящая коалиция уступает лейбористам на выборах в Австралии Оппозиционная лейбористская партия лидирует на состоявшихся в субботу парламентских выборах в Австралии после подсчета 34% голосов.
Другие страны
21 мая 2022 г. 17:46
Правящая коалиция уступает лейбористам на выборах в Австралии

Оппозиционная лейбористская партия лидирует на состоявшихся в субботу парламентских выборах в Австралии после подсчета 34% голосов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из онлайн-данных телеканала ABC.

Жители Австралии голосуют в субботу на федеральных парламентских выборах, чтобы определить, кто будет следующим премьер-министром страны.

Правящая ныне коалиция либеральной и национальной партий Австралии, возглавляемая премьер-министром страны Скоттом Моррисоном, получает 62 места в палате представителей парламента, а лейбористы во главе с Энтони Альбанезе завоевали уже 46 депутатских кресел.

Для победы политической партии нужно получить большинство мест в нижней палате, то есть минимум 76 из 151 кресла депутатов.

Глава победившей таким образом партии автоматически становится премьер-министром.

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