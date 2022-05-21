Правящая коалиция уступает лейбористам на выборах в Австралии

Оппозиционная лейбористская партия лидирует на состоявшихся в субботу парламентских выборах в Австралии после подсчета 34% голосов.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из онлайн-данных телеканала ABC.
Жители Австралии голосуют в субботу на федеральных парламентских выборах, чтобы определить, кто будет следующим премьер-министром страны.
Правящая ныне коалиция либеральной и национальной партий Австралии, возглавляемая премьер-министром страны Скоттом Моррисоном, получает 62 места в палате представителей парламента, а лейбористы во главе с Энтони Альбанезе завоевали уже 46 депутатских кресел.
Для победы политической партии нужно получить большинство мест в нижней палате, то есть минимум 76 из 151 кресла депутатов.
Глава победившей таким образом партии автоматически становится премьер-министром.