​Правящая и оппозиционная партии Турции пока не смогли договориться о коалиции

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Исход очередного раунда переговоров по созданию коалиционного правительства Турции между правящей Партией справедливости и развития (ПСР) и основной оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП) оказался негативным, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Исход переговоров негативный", - сообщил источник в оппозиции, не предоставив никаких деталей переговоров между премьер-министром страны Ахметом Давутоглу и лидером НРП Кемалем Кылычдароглу.