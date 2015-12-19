В ходе беспорядков в Эфиопии погибли 75 человек

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ в ходе беспорядков в Эфиопии погибли, по меньшей мере, 75 человек. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch.

Беспорядки вспыхнули во время демонстраций протеста против конфискации земель правительством для строительства новых районов в столице.

По данным правозащитников, солдаты и полицейские открыли огонь по демонстрантам, в результате чего погибли 75 человек.

По официальным данным, жертвами демонстрации стали пять человек.