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    Правозащитники сообщили о 44 погибших в ходе протестов в Венесуэле

    Ранее власти сообщили о 36 убитых в ходе протестов

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ До 44 человек увеличилось число погибших в ходе протестных акций в Венесуэле, идущих уже более месяца, сообщила во вторник правозащитная организация "Венесуэльский орган по наблюдению за социальной конфликтностью".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным, подсчет велся с 1 апреля по 7 мая включительно. Ранее власти сообщили о 36 убитых в ходе протестов.

    В свою очередь другая правозащитная организация "Венесуэльский уголовный форум" сообщила о почти 2 тысячах задержанных за этот период времени за участие в акциях протеста. Из этого числа под стражей по-прежнему остаются более 650 человек.

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