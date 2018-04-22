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    Правозащитники сообщили о 24 погибших в ходе протестов в Никарагуа

    Ранее сообщалось о десяти погибших

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Правозащитники Никарагуа сообщили в воскресенье, что число погибших в ходе протестов в стране достигло 24 человек, еще 70 человек ранены.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили местные СМИ.

    Ранее сообщалось о десяти погибших и 88 пострадавших в ходе протестов против реформы социального обеспечения в Никарагуа. Протесты начались 18 апреля и затронули несколько городов. Протестующие не согласны с реформой, которая увеличивает сумму отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.

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