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Правозащитник: Азербайджан поддержал справедливую борьбу канаков

Правозащитник: Азербайджан поддержал справедливую борьбу канаков Французское правительство блокирует наше участие в демократических выборах, поскольку мы можем обрести независимость посредством выборов.
Другие страны
24 июня 2024 г. 23:43
Правозащитник: Азербайджан поддержал справедливую борьбу канаков

Французское правительство блокирует наше участие в демократических выборах, поскольку мы можем обрести независимость посредством выборов.

Об этом американскому бюро Report заявил координатор по внешним вопросам профсоюза эксплуатируемых и канакских рабочих Рок Хаокас.

По словам правозащитника, Франция разжигает волнения в Новой Каледонии.

"Французские власти арестовали политических активистов. Мы не знаем, как сложится их дальнейшая судьба. Намерения Новой Каледонии, в частности канаков, основной этнической группы, достичь независимости находятся под давлением", - сказал Р.Хаокас.

Он отметил, что 30 июня во Франции пройдут досрочные парламентские выборы, и политическая напряженность в стране достигла рекордно высокого уровня.

"Аэропорты закрыты, политические активисты арестованы, полиция подвергает жестокому обращению и убивает детей, женщин и стариков. Мы будем бороться изо всех сил, чтобы положить конец французскому гнету в Новой Каледонии. За прошедший период правительство Азербайджана поддержало нас в нашей справедливой борьбе. Моя страна находится в кризисе, и мы вновь просим помощи у Азербайджана. Мы надеемся, что Бакинская инициативная группа донесет нашу законную борьбу до стран-членов ООН и верховенством международного права будут прекращены эти действия Франции", - сказал Рок Хаокас.

Отметим, что протесты сторонников независимости, выступающих против реформ, начались 13 мая. Противники реформы, предусматривающей расширение электората на провинциальных выборах в Новой Каледонии, считают, что она ослабит избирательные возможности коренных жителей - канаков, и тем самым усилит влияние Парижа. В ходе этих событий погибли девять человек, включая двух жандармов. Архипелагу нанесен огромный ущерб, оцениваемый в более чем 1 млрд евро.

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