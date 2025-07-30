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Правоохранительные органы России провели обыски в здании Минобрнауки Ингушетии

Правоохранительные органы России провели обыски в здании Минобрнауки Ингушетии Правоохранительные органы России провели обыски в здании Минобрнауки Ингушетии
Другие страны
30 июля 2025 г. 13:44
Правоохранительные органы России провели обыски в здании Минобрнауки Ингушетии

Сотрудники силовых структур России провели обыски в здании Министерства образования и науки Ингушетии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что на период проведения обысков вход в здание был заблокирован. Мероприятия могут быть связаны с делом о хищении 15,7 млн рублей (почти $192 тыс.) при подготовке к ЕГЭ в Ингушетии.

Ранее республиканская прокуратура сообщала, что Магасский районный суд Ингушетии рассмотрит уголовное дело в отношении бывших директора регионального центра обработки информации и начальника отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности Министерства образования и науки республики.

По версии следствия, в 2018 году фигуранты с целью хищения бюджетных средств изготовили подложные документы с завышенными сведениями о размере компенсации, подлежащей выплате 140 учителям за выполненные ими работы по подготовке и проведению ЕГЭ в 2016-2018 годах.

Таким образом, по версии следствия, в 2019 году чиновники присвоили свыше 15,7 млн рублей.

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