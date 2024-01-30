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Правоохранительные органы Германии изъяли у злоумышленников 50 тыс. биткойнов

Правоохранительные органы Германии изъяли у злоумышленников 50 тыс. биткойнов Сотрудники правоохранительных органов Германии изъяли у злоумышленников в Саксонии 50 тыс. биткойнов.
Другие страны
30 января 2024 г. 21:04
Правоохранительные органы Германии изъяли у злоумышленников 50 тыс. биткойнов

Сотрудники правоохранительных органов Германии изъяли у злоумышленников в Саксонии 50 тыс. биткойнов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В ходе расследования Генеральной прокуратуры Дрездена, Земельного управления по уголовным делам Саксонии и налоговой инспекции Налогового управления Лейпцига II в качестве объединенного следственного подразделения Саксонии (INES) в середине января 2024 года было предварительно изъято почти 50 тыс. биткойнов", - говорится в заявлении властей Саксонии.

Расследование проводилось при поддержке Федерального ведомства по уголовным делам (БКА), ФБР и мюнхенской судебно-медицинской экспертной компании.

"Это самая масштабная на сегодняшний день операция по изъятию биткойнов правоохранительными органами в ФРГ. Биткойны были конфискованы после того, как подозреваемые добровольно перевели их на официальные кошельки, предоставленные БКА", - указывается в сообщении. "Окончательное решение об использовании биткойнов еще не принято", - уточнили в правительстве Саксонии.

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