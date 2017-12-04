Правоохранительные органы Германии подозревают армянских боксеров в связях с мафией

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Германии проверяют боксеров армянского происхождения Каро Мурата и Артура Абрахама на связи с мафией, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Немецкие издания пишут, что К. Мурата подозревают в участии в перестрелке двух армянских группировок в Эрфурте три года назад, однако он отрицает, заявляя, что в ту ночь был в Берлине.

"Черный "Мерседес", записанный на его имя, засекли на месте в ночь перестрелки. А камеры наблюдения у места перестрелки записали и человека в кепке-бейсболке и с темной сумкой. Но этим человеком себя называет брат Каро Мурата, Коко", - пишет немецкий MDR Thuringen.

Правоохранительные органы изучают связи и другого боксера - А. Абрахама. В апреле 2017 года, после победы над Робином Красничи в Эрфурте, А. Абрахам решил отметить победу в одном из ресторанов города. В дверях он переговорил с братьями Геворком и Арамом А. Оба они находятся под следствием из-за участия в перестрелке. А Арама А. подозревают еще и в провозе фальшивых денег из Италии, отмечает издание.