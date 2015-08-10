​Правоохранительные органы Афганистана обезвредили пять лидеров местной ячейки ИГ

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники Национального директората безопасности арестовали пятерых лидеров местной ячейки экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Задержанные боевики, воевавшие в рядах ИГ, орудовали в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар.

В апреле этого года экстремисты ИГ совершили двойной теракт в Джелалабаде, жертвами которого стали 33 человека, более 100 получили ранения разной степени тяжести.