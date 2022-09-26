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Правоцентристы победили на выборах в Италии

Правоцентристы победили на выборах в Италии Правоцентристы победили на выборах в Италии.
Другие страны
26 сентября 2022 г. 08:27
Правоцентристы победили на выборах в Италии

Правоцентристская коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" набрала 44,53% по итогам выборов в Сенат (верхнюю палату парламента) после обработки более чем 90% бюллетеней.

Как передает Report, такие данные приводятся на сайте МВД, исполняющего функции избиркома.

Что касается выборов в Палату депутатов, то на них правоцентристы набирают 44,34%.

При этом ведущая сила в победившей коалиции - партия "Братья Италии" (26,39% в Сенате, 26,44% в Палате депутатов). Ее лидер Джорджа Мелони, скорее всего, будет предложена кандидатом на пост главы правительства. В его формировании примут участие союзные партии "Лига" и "Вперед, Италия", набравшие на выборах в Сенат 9% и 8,23% голосов соответственно и примерно столько же - в Палату депутатов.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyadakı parlament seçkilərində sağçılar qalib gəlib

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