Правоцентристы победили на выборах в Италии

Правоцентристы победили на выборах в Италии.

Правоцентристская коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" набрала 44,53% по итогам выборов в Сенат (верхнюю палату парламента) после обработки более чем 90% бюллетеней.

Как передает Report, такие данные приводятся на сайте МВД, исполняющего функции избиркома.

Что касается выборов в Палату депутатов, то на них правоцентристы набирают 44,34%.

При этом ведущая сила в победившей коалиции - партия "Братья Италии" (26,39% в Сенате, 26,44% в Палате депутатов). Ее лидер Джорджа Мелони, скорее всего, будет предложена кандидатом на пост главы правительства. В его формировании примут участие союзные партии "Лига" и "Вперед, Италия", набравшие на выборах в Сенат 9% и 8,23% голосов соответственно и примерно столько же - в Палату депутатов.