Правительство Японии во главе с Кисидой ушло в отставку в полном составе

Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе перед созданием нового кабинета, который сформирует следующий премьер Сигэру Исиба.
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Позднее парламент соберется на внеочередную сессию, в ходе которой Исиба, ставший по итогам выборов 27 сентября новым председателем правящей Либерально-демократической партии, будет избран премьер-министром. Эта политическая сила вместе со своим партнером по коалиции партией "Комэйто" располагает большинством в обеих палатах законодательного органа.
Свои места в правительстве, как ожидается, сохранят генсек кабмина, "второй человек" в правительстве Ёсимаса Хаяси, выступивший конкурентом Исибы на выборах главы ЛДП, а также министр государственных земель, инфраструктуры и транспорта Тэцуо Сайто, который представляет в правительстве "Комэйто".
Главой оборонного ведомства в правительстве Исибы станет Гэн Накатани, который уже был министром обороны в 2014-2016 годах при ныне покойном экс-премьере Синдзо Абэ, а главой МИД - также экс-министр обороны Такэси Ивая.