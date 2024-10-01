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Правительство Японии во главе с Кисидой ушло в отставку в полном составе

Правительство Японии во главе с Кисидой ушло в отставку в полном составе Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе перед созданием нового кабинета, который сформирует следующий премьер Сигэру Исиба.
Другие страны
1 октября 2024 г. 05:01
Правительство Японии во главе с Кисидой ушло в отставку в полном составе

Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе перед созданием нового кабинета, который сформирует следующий премьер Сигэру Исиба.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси.

Позднее парламент соберется на внеочередную сессию, в ходе которой Исиба, ставший по итогам выборов 27 сентября новым председателем правящей Либерально-демократической партии, будет избран премьер-министром. Эта политическая сила вместе со своим партнером по коалиции партией "Комэйто" располагает большинством в обеих палатах законодательного органа.

Свои места в правительстве, как ожидается, сохранят генсек кабмина, "второй человек" в правительстве Ёсимаса Хаяси, выступивший конкурентом Исибы на выборах главы ЛДП, а также министр государственных земель, инфраструктуры и транспорта Тэцуо Сайто, который представляет в правительстве "Комэйто".

Главой оборонного ведомства в правительстве Исибы станет Гэн Накатани, который уже был министром обороны в 2014-2016 годах при ныне покойном экс-премьере Синдзо Абэ, а главой МИД - также экс-министр обороны Такэси Ивая.

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