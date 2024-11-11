Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку перед выборами премьер-министра.

Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку перед выборами премьер-министра.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Kyodo.

Если Исиба вновь станет премьер-министром, в течение дня в понедельник он сформирует новый кабинет министров. По прогнозам политологов, его состав практически не изменится. Выборы премьер-министра пройдут в понедельник на особой сессии парламента.

Исиба стал председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) по итогам выборов 27 сентября. Он стал самым популярным из всех представленных кандидатов.

Правящая коалиция в составе ЛДП и партии "Комэйто" утратила большинство в ключевой нижней палате парламента. Однако, как ожидается, благодаря отсутствию единства в рядах оппозиции они все же сумеют обеспечить избрание Исибы на пост премьера и сформировать правительство меньшинства.