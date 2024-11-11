О нас

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку перед выборами премьер-министра.
Другие страны
11 ноября 2024 г. 07:10
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку перед выборами премьер-министра.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Если Исиба вновь станет премьер-министром, в течение дня в понедельник он сформирует новый кабинет министров. По прогнозам политологов, его состав практически не изменится. Выборы премьер-министра пройдут в понедельник на особой сессии парламента.

Исиба стал председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) по итогам выборов 27 сентября. Он стал самым популярным из всех представленных кандидатов.

Правящая коалиция в составе ЛДП и партии "Комэйто" утратила большинство в ключевой нижней палате парламента. Однако, как ожидается, благодаря отсутствию единства в рядах оппозиции они все же сумеют обеспечить избрание Исибы на пост премьера и сформировать правительство меньшинства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
7 ноября 2024 г. 21:02
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
6 ноября 2024 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi