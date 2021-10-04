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Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии ушло в отставку Правительство Японии премьера Есихидэ Суги в полном составе ушло в отставку.
Другие страны
4 октября 2021 г. 06:47
Правительство Японии ушло в отставку
Есихидэ Суги

Правительство Японии премьера Есихидэ Суги в полном составе ушло в отставку.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой канцелярию премьер-министра.

Суга собрал заявления об отставке всех членов кабинета на экстренном заседании. В ближайшее время они продолжат исполнять обязанности министров. Новый премьер будет назначен японским парламентом в ближайшее время. Им станет Фумио Кисида, новоиспеченный лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. После своего официального назначения Кисида объявит о новом составе кабмина.

Будущий премьер-министр, возглавлявший МИД Японии с 2012 по 2017 год, считается умеренным консерватором. Он выступает за укрепление стратегического союза с США и укрепление оборонного потенциала Японии, однако осторожен в вопросах вооружения Японии ракетами большой дальности и атомными подводными лодками.

Выборы председателя ЛДП прошли в Японии в связи с истечением полномочий Суги. Он занял этот пост в 2020 году из-за внезапной отставки тогдашнего премьера Синдзо Абэ. Сам Суга от участия в предвыборной гонке отказался. Он объяснил это решение желанием посвятить остаток своего срока борьбе с пандемией коронавируса.

Первый тур голосования на выборах японского премьер-министра не выявил победителя.

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