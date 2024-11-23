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Правительство Японии раскрыло информацию об имуществе премьер-министра

Правительство Японии раскрыло информацию об имуществе премьер-министра Премьер-министр Японии Сигэру Исиба обладает личным состоянием в размере почти 33,8 млн иен (около 218,2 тыс. долларов по текущему курсу). По этому показателю он находится на 12-м месте в своем правительстве.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 09:22
Правительство Японии раскрыло информацию об имуществе премьер-министра

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба обладает личным состоянием в размере почти 33,8 млн иен (около 218,2 тыс. долларов по текущему курсу). По этому показателю он находится на 12-м месте в своем правительстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Кабмином.

Большая часть имущества премьера приходится на недвижимость в его родной префектуре Тоттори. Глава японского правительства имеет также депозит в банке в размере 5 млн иен (около 32,3 тыс. долларов по текущему курсу) и пакет акций, в частности, ведущей в стране корпорации тяжелого и военного машиностроения Mitsubishi Heavy Industries, крупнейшей электроэнергетической компании Tokyo Electric Power.

Фумио Кисида, предшественник Исибы на посту премьер-министра Японии, обладает более внушительным состоянием в виде недвижимости и вкладов в банках на общую сумму почти 186 млн иен (более 1,2 млн долларов).

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