Правительство Вьетнама поддержит расширение деятельности Apple в стране

Правительство Вьетнама готово координировать действия с корпорацией Apple для создания рабочей группы для поддержки американской компании в вопросах расширения деятельности в стране.

Правительство Вьетнама готово координировать действия с корпорацией Apple для создания рабочей группы для поддержки американской компании в вопросах расширения деятельности в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вьетнамский премьер-министр Фам Минь Чинь, принимая во вторник в Ханое гендиректора Apple Тима Кука.

Глава правительства высоко оценил важный вклад Apple и ее партнеров в развитие Вьетнама, отметив возрастающую вовлеченность республики в глобальную цепочку поставок и укрепление ее положения в развитии рынка продукции американской корпорации.

Премьер также призвал Apple оказать Вьетнаму поддержку в реализации программы подготовки высококачественных инженеров, включая 50 тыс. высококвалифицированных специалистов в области полупроводниковой промышленности.

Гендиректор Apple отметил, что компания заинтересована в дальнейшем расширении инвестиций и своей деятельности во Вьетнаме, особенно в области разработки высокотехнологичной продукции и разработки приложений для App Store, чтобы вьетнамские программные продукты могли не только удовлетворять внутренний спрос, но и распространялись бы по всему миру.