Правительство Великобритании выделит £50 млн помощи Афганистану

Великобритания выделит 50 млн фунтов стерлингов (69 млн долларов США) на оказание гуманитарной помощи Афганистану.

Великобритания выделит 50 млн фунтов стерлингов (69 млн долларов США) на оказание гуманитарной помощи Афганистану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Как подчеркивается, эти средства будут направлены на то, чтобы оказать помощь 2,5 млн гражданам Афганистана через поставки продовольствия, лекарств, материалов для возведения убежищ. Особенный акцент будет сделан на оказание помощи женщинам и девочкам. Финансирование станет частью пакета помощи в размере 286 млн фунтов стерлингов (390 млн долларов США), заявленных Джонсоном в сентябре. Оно будет направлено через организации ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).

"Два месяца назад НАТО вывела свои последние силы из Афганистана после самой масштабной эвакуационной кампании в истории альянса, которая спасла огромное число жизней. На нас сегодня лежит ответственность защитить народ Афганистана, подвергающийся наибольшему риску со стороны "Талибана", особенно женщин и девочек", - сказал Джонсон.

"Сегодняшнее выделение финансирования обеспечит срочной защитой наиболее уязвимых людей. Но предотвращение гуманитарной катастрофы в Афганистане и сохранение достижений последних двадцати лет потребует по-настоящему глобальных усилий", - добавил глава британского правительства.