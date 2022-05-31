Правительство Украины утвердило условия кредита от Канады на 790 млн долларов

Правительство Украины утвердило во вторник условия получения кредита от Канады на сумму в 1 млрд канадских долларов (790 млн долларов США).

Правительство Украины утвердило во вторник условия получения кредита от Канады на сумму в 1 млрд канадских долларов (790 млн долларов США).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении украинского Кабмина.

Кредит предоставляется на льготных условиях, срок его погашения - 10 лет. Канадский кредит поступит в украинский государственный бюджет для осуществления финансирования приоритетных расходов, в частности, на социальные нужды.

В апреле министерство финансов Украины уже привлекло средства от Канады общим объемом до 500 млн канадских долларов (395 млн долларов США) для финансирования расходов бюджета.

Украина получила за последние три месяца финансовую помощь от стран Запада на сумму в 7 млрд долларов США, заявил во вторник украинский премьер Денис Шмыгаль.