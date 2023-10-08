Правительство талибов выделило около $1,3 млн пострадавшим от землетрясения

Премьер-министр во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан", распорядился выделить 100 млн афгани (около $1,3 млн) семьям, пострадавшим от разрушительного землетрясения.

Премьер-министр во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан", распорядился выделить 100 млн афгани (около $1,3 млн) семьям, пострадавшим от разрушительного землетрясения.

Как передает Report , об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

Как будут распределяться эти средства, канал не уточнил. По информации Ariana News, правительство талибов сформировало комиссию для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. Ее членам поручено отправиться в провинцию Герат, где был эпицентр землетрясения, и организовать предоставление населению медицинской и другой помощи.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло 7 октября около 11:00 по местному времени в 40 км к западу от города Герат.

Подземные толчки ощущались также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. По данным Геологической службы США, после первого землетрясения последовало несколько афтершоков, в том числе толчки магнитудой 5,9 и 5,5.

В результате стихийного бедствия погибли 2 445, пострадали 2 440 человек.