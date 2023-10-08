О нас

Правительство талибов выделило около $1,3 млн пострадавшим от землетрясения

Правительство талибов выделило около $1,3 млн пострадавшим от землетрясения Премьер-министр во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан", распорядился выделить 100 млн афгани (около $1,3 млн) семьям, пострадавшим от разрушительного землетрясения.
Другие страны
8 октября 2023 г. 20:05
Правительство талибов выделило около $1,3 млн пострадавшим от землетрясения

Премьер-министр во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан", распорядился выделить 100 млн афгани (около $1,3 млн) семьям, пострадавшим от разрушительного землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

Как будут распределяться эти средства, канал не уточнил. По информации Ariana News, правительство талибов сформировало комиссию для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. Ее членам поручено отправиться в провинцию Герат, где был эпицентр землетрясения, и организовать предоставление населению медицинской и другой помощи.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло 7 октября около 11:00 по местному времени в 40 км к западу от города Герат.

Подземные толчки ощущались также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. По данным Геологической службы США, после первого землетрясения последовало несколько афтершоков, в том числе толчки магнитудой 5,9 и 5,5.

В результате стихийного бедствия погибли 2 445, пострадали 2 440 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
7 октября 2023 г. 15:59
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
7 октября 2023 г. 18:12
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
7 октября 2023 г. 23:35
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
2 октября 2023 г. 10:30
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
2 октября 2023 г. 16:18
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
3 октября 2023 г. 20:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi