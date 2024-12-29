О нас

Правительство Судана отвергает поддержанную ООН декларацию о голоде

Правительство Судана отвергает поддержанную ООН декларацию о голоде Правительство Судана отвергло отчет, поддержанный ООН, в котором утверждается, что голод распространился на пять регионов, охваченных войной.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 21:14
Правительство Судана отвергает поддержанную ООН декларацию о голоде

Правительство Судана отвергло поддержанный ООН отчет, в котором утверждается, что голод распространился на пять регионов страны, охваченных войной.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Судана.

Согласно обзору Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), используемой агентствами ООН, конфликт между армией Судана и военизированными Силами быстрого реагирования (СБР) создал условия голода для 638 тыс. человек. Кроме того, 8,1 млн жителей находятся в критической ситуации.

“Правительство категорически отвергает описание ситуации в Судане как голода, данное IPC”, - говорится в заявлении.

На запросы о комментариях IPC пока не ответила.

Отметим, что Международный комитет спасения заявил, что армия Судана “использует свой статус международно признанного правительства для блокирования доступа ООН и других агентств в районы, контролируемые СБР”. Оба противоборствующих лагеря обвиняются в использовании голода как инструмента ведения войны.

По данным гуманитарных организаций, более 24,6 млн человек, почти половина населения Судана, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план Ковер
Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"
27 декабря 2024 г. 15:20
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
27 декабря 2024 г. 14:11
Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
26 декабря 2024 г. 17:15
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
28 декабря 2024 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi