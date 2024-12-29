Правительство Судана отвергает поддержанную ООН декларацию о голоде

Правительство Судана отвергло отчет, поддержанный ООН, в котором утверждается, что голод распространился на пять регионов, охваченных войной.

Правительство Судана отвергло поддержанный ООН отчет, в котором утверждается, что голод распространился на пять регионов страны, охваченных войной.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Судана.

Согласно обзору Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), используемой агентствами ООН, конфликт между армией Судана и военизированными Силами быстрого реагирования (СБР) создал условия голода для 638 тыс. человек. Кроме того, 8,1 млн жителей находятся в критической ситуации.

“Правительство категорически отвергает описание ситуации в Судане как голода, данное IPC”, - говорится в заявлении.

На запросы о комментариях IPC пока не ответила.

Отметим, что Международный комитет спасения заявил, что армия Судана “использует свой статус международно признанного правительства для блокирования доступа ООН и других агентств в районы, контролируемые СБР”. Оба противоборствующих лагеря обвиняются в использовании голода как инструмента ведения войны.

По данным гуманитарных организаций, более 24,6 млн человек, почти половина населения Судана, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.