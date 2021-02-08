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Правительство Судана отправлено в отставку

Правительство Судана отправлено в отставку "Глава кабинета министров Абдалла Хамдок сегодня издал указ, основываясь на положениях конституционной декларации"
Другие страны
8 февраля 2021 г. 11:14
Правительство Судана отправлено в отставку

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок в воскресенье вечером издал указ об освобождении от обязанностей действующего правительства страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в тексте опубликованного документа.

"Глава кабинета министров Абдалла Хамдок сегодня издал указ, основываясь на положениях конституционной декларации, об освобождении от должности министров и государственных министров из переходного правительства", - говорится в тексте документа.

Ранее в январе глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан предупредил, что будет вынужден сформировать правительство в режиме чрезвычайного положения в связи с тем, что политические силы затягивают предоставление итогового списка кандидатов по причине постоянных разногласий.

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