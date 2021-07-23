Правительство США не будет отменять масочный режим

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США не будет отменять требование по ношению масок от COVID-19, так как такое решение принимается Центрам по контролю и профилактике заболеваний США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США не будет отменять требование по ношению масок от COVID-19, так как такое решение принимается Центрам по контролю и профилактике заболеваний США.

Как передает Report, об этом сообщает Washington Times .

"Я думаю, что для общественности самое важное - это то, что решение еще не принято. Оно будет реализовываться под руководством общественного здравоохранения. Центры по контролю и профилактике заболеваний очень четко заявили об этом сегодня", - подчеркнула Псаки.

Она добавила, что с представителями организации проводятся регулярные встречи и обсуждения о том, как в Штатах будут продолжать борьбу с коронавирусом.