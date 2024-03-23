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Правительство США частично приостановило работу

Правительство США частично приостановило работу Федеральное правительство США частично приостановило работу из-за прекращения финансирования.
Другие страны
23 марта 2024 г. 08:44
Правительство США частично приостановило работу

Федеральное правительство США частично приостановило работу из-за прекращения финансирования.

Как передает Report со ссылкой на газету The Washington Post, приостановка работы (шатдаун) части правительственных ведомств началась в 00:01 23 марта (08:01 - бакинское).

В пятницу Палата представителей Конгресса США полного состава одобрила пакетный законопроект, предусматривающий продление выделения средств в размере около $1,2 трлн на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября). После этого законопроект поступил на рассмотрение Сената - верхней палаты американского Конгресса.

Во избежание шатдауна Сенат до полуночи должен был проголосовать по документу, а президент США Джо Байден - подписать его. Однако голосование по законопроекту в пятницу так и не состоялось. При этом незадолго до полуночи лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что законодателям удалось достичь договоренностей по законопроекту.

Ожидается, что голосование по нему будет проведено в ближайшее время. Перед этим законодатели проголосуют по ряду предложенных представителями Республиканской партии поправок.

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