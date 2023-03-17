Правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29

Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 Украине.

Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 Украине.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил и.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер.

Кроме того, принято решение передать Украине системы ПВО Kup.

Ранее словацкие СМИ сообщали, что ВВС республики располагают 11 МиГ-29. Глава Минобороны Ярослав Надь заявлял о том, что истребители уже не будут летать, пилоты для них не готовятся, их складирование приводит к ненужным расходам, а дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики..

В настоящее время воздушное пространство Словакии охраняют ВВС трех соседних стран - Чехии, Польши и Венгрии. Ожидается, что в 2024 году в Словакию начнут поступать закупленные в США истребители F-16.