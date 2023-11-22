Правительство Швейцарии одобрило продажу 25 танков Leopard 2 Германии

Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил продажу 25 танков Leopard 2 Германии, которая обязалась не передавать их странам, не входящим в НАТО или ЕС.

Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил продажу 25 танков Leopard 2 Германии, которая обязалась не передавать их странам, не входящим в НАТО или ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Федеральный совет одобрил запрос об экспорте 25 боевых танков типа 87 Leopard 2 А4 в Германию в качестве продажи предприятию, которое их произвело - Rheinmetall Landsysteme Gmbh", - отметили в Берне. "Берлин заверил Швейцарию, что эти танки останутся в Германии или в странах - членах НАТО или ЕС и будут служить в качестве дополнения их арсеналов", - пояснили в правительстве.