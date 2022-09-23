О нас

Правительство Швейцарии: Не будем признавать результаты фиктивных референдумов

Правительство Швейцарии: Не будем признавать результаты фиктивных референдумов МИД Швейцарии в четверг, 22 сентября, вызывал российского посла для разъяснения швейцарской позиции по поводу проведения "референдумов" в т.н. "Донецкой" и "Луганской народных республиках", а также в Херсонской области и на подконтрольных РФ территориях З
Другие страны
23 сентября 2022 г. 13:53
Правительство Швейцарии: Не будем признавать результаты фиктивных референдумов

МИД Швейцарии в четверг, 22 сентября, вызывал российского посла для разъяснения швейцарской позиции по поводу проведения "референдумов" в т.н. "Донецкой" и "Луганской народных республиках", а также в Херсонской области и на подконтрольных РФ территориях Запорожской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил Федеральный совет (правительство) Швейцарии.

"Референдумы, которые сейчас проводятся на частично оккупированных Россией территориях, нарушают Конституцию Украины, незаконны с точки зрения международного права и не соответствуют законодательству. Швейцария не будет признавать результаты ни одного из этих фиктивных референдумов. Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис четко изложил эту позицию министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Нью-Йорке в среду. Также министерство иностранных дел вчера вызывало российского посла, чтобы вновь изложить эту позицию", - говорится в заявлении швейцарских властей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi