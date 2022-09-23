Правительство Швейцарии: Не будем признавать результаты фиктивных референдумов

МИД Швейцарии в четверг, 22 сентября, вызывал российского посла для разъяснения швейцарской позиции по поводу проведения "референдумов" в т.н. "Донецкой" и "Луганской народных республиках", а также в Херсонской области и на подконтрольных РФ территориях З

МИД Швейцарии в четверг, 22 сентября, вызывал российского посла для разъяснения швейцарской позиции по поводу проведения "референдумов" в т.н. "Донецкой" и "Луганской народных республиках", а также в Херсонской области и на подконтрольных РФ территориях Запорожской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил Федеральный совет (правительство) Швейцарии.

"Референдумы, которые сейчас проводятся на частично оккупированных Россией территориях, нарушают Конституцию Украины, незаконны с точки зрения международного права и не соответствуют законодательству. Швейцария не будет признавать результаты ни одного из этих фиктивных референдумов. Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис четко изложил эту позицию министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Нью-Йорке в среду. Также министерство иностранных дел вчера вызывало российского посла, чтобы вновь изложить эту позицию", - говорится в заявлении швейцарских властей.