Правительство Швеции выделит $23 млрд на гарантии ликвидности энергетических компаний

Правительство Швеции намерено выделить 250 млрд шведских крон (23,18 млрд долларов) на гарантии ликвидности энергетических компаний для поддержания финансовой стабильности на фоне высоких цен в этой области.

Правительство Швеции намерено выделить 250 млрд шведских крон (23,18 млрд долларов) на гарантии ликвидности энергетических компаний для поддержания финансовой стабильности на фоне высоких цен в этой области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр финансов Микаэль Дамберг.

По его словам, в настоящее время ситуация на рынке электроэнергии исключительная. Высокие и неустойчивые цены на электроэнергию привели к нехватке ликвидности у производителей электроэнергии, присутствующих на бирже NASDAQ. "Ситуация еще больше обострилась после последнего заявления России о сокращении поставок газа в Европу. Чтобы обеспечить ликвидность этих энергетических компаний, сегодня правительство представляет предложение, которое означает, что государство может выдавать кредитные гарантии на сумму до 250 млрд", - отметил глава ведомства.

Кредитные гарантии будут выдаваться в течение 2022 и 2023 годов производителям электроэнергии и, при необходимости, другим участникам этого рынка. Гарантии могут быть выданы компаниям соседних стран (Финляндии, Дании, Норвегии, а также стран Балтии), пока эти государства не смогут принять собственные меры по обеспечению ликвидности.

Парламент рассмотрит предложение правительства 5 сентября.