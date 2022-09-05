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Правительство Швеции выделит $23 млрд на гарантии ликвидности энергетических компаний

Правительство Швеции выделит $23 млрд на гарантии ликвидности энергетических компаний Правительство Швеции намерено выделить 250 млрд шведских крон (23,18 млрд долларов) на гарантии ликвидности энергетических компаний для поддержания финансовой стабильности на фоне высоких цен в этой области.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 05:13
Правительство Швеции выделит $23 млрд на гарантии ликвидности энергетических компаний

Правительство Швеции намерено выделить 250 млрд шведских крон (23,18 млрд долларов) на гарантии ликвидности энергетических компаний для поддержания финансовой стабильности на фоне высоких цен в этой области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр финансов Микаэль Дамберг.

По его словам, в настоящее время ситуация на рынке электроэнергии исключительная. Высокие и неустойчивые цены на электроэнергию привели к нехватке ликвидности у производителей электроэнергии, присутствующих на бирже NASDAQ. "Ситуация еще больше обострилась после последнего заявления России о сокращении поставок газа в Европу. Чтобы обеспечить ликвидность этих энергетических компаний, сегодня правительство представляет предложение, которое означает, что государство может выдавать кредитные гарантии на сумму до 250 млрд", - отметил глава ведомства.

Кредитные гарантии будут выдаваться в течение 2022 и 2023 годов производителям электроэнергии и, при необходимости, другим участникам этого рынка. Гарантии могут быть выданы компаниям соседних стран (Финляндии, Дании, Норвегии, а также стран Балтии), пока эти государства не смогут принять собственные меры по обеспечению ликвидности.

Парламент рассмотрит предложение правительства 5 сентября.

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Версия на азербайджанском языке İsveç enerji şirkətləri üçün likvidlik zəmanəti üçün vəsait ayıracaq

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