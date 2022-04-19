Правительство Швеции выделит 1 млрд долларов на прием украинских беженцев

Правительство Швеции намерено выделить миграционному управлению страны 9,8 млрд крон (более 1 млрд долларов) на связанные с приемом украинских беженцев расходы.

Правительство Швеции намерено выделить миграционному управлению страны 9,8 млрд крон (более 1 млрд долларов) на связанные с приемом украинских беженцев расходы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти цифры содержатся в представленном 19 апреля проекте весеннего бюджета.

"Беженцы попадают в основном в соседние страны, но многие едут и в Швецию. Правительство выделяет значительно увеличенные средства, чтобы можно было справиться с новой ситуацией. Для поддержки важных усилий, предпринимаемых некоммерческими организациями, предлагается выделить дополнительные средства", - указано в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Средства будут взяты из фонда помощи развитию.

Правительство также ожидает, что инфляция составит 4,6% в этом году и 1,8% в 2023 году. Рост ВВП в этом году оценивается на уровне 3,1%, в 2023 году - 1,6%.

Ранее глава миграционного управления Микаэль Риббенвик сообщил, что количество украинских беженцев в стране составляет 29 тыс. человек - 11 тыс. детей в семьях и около 18 тыс. взрослых, 22 тыс. из них уже получили вид на жительство. В Швеции, по расчетам управления, число мигрантов с Украины может достичь 76 тыс.