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Правительство Швеции сегодня объявит о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине

Правительство Швеции сегодня объявит о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине Швеция планирует передать Украине рекордный для страны пакет оборонной помощи общей стоимостью 7,1 млрд шведских крон (около 700 млн долларов).
Другие страны
20 февраля 2024 г. 09:31
Правительство Швеции сегодня объявит о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине

Швеция планирует передать Украине рекордный для страны пакет оборонной помощи общей стоимостью 7,1 млрд шведских крон (около 700 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает шведское издание Dagens Nyheter.

Ожидается, что о предоставлении украинской стороне очередной партии помощи от Стокгольма объявят во время пресс-конференций во вторник с участием шведских премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра обороны Пола Йонсона.

Этот пакет помощи от Швеции для Украины станет 15-м по счету. Его содержание не раскрывается, однако указывается, что в пакет войдет военная техника и оборудование из составов Вооруженных сил этой скандинавской страны.

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Версия на азербайджанском языке İsveç Ukraynaya ən böyük yardım paketi ayıracaq

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