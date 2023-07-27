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Правительство Швеции поставило задачу улучшить защиту от терроризма

Правительство Швеции поставило задачу улучшить защиту от терроризма Правительство Швеции принимает меры из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности, перед 15 ведомствами поставлена задача сделать более эффективной защиту от терроризма.
Другие страны
27 июля 2023 г. 17:31
Правительство Швеции поставило задачу улучшить защиту от терроризма

Правительство Швеции принимает меры из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности, перед 15 ведомствами поставлена задача сделать более эффективной защиту от терроризма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал на пресс-конференции министр юстиции Гуннар Стрёммер.

"Это касается в том числе таможни, НИИ обороны, полиции безопасности [СЕПО], полиции, управления по борьбе с экономическими преступлениями, управления судоходства и управления по радиационной безопасности. Работу возглавит полиция безопасности, - пояснил он. - Правительство предпринимает систематические усилия против создания неверного образа Швеции, распространяемого экстремистскими и государственными деятелями. Мы интенсивно работаем над пресечением угроз и предотвращением терактов против Швеции".

По словам Стрёммера, угроза терроризма исходит в основном от трех групп. "Частично со стороны исламистов, частично со стороны правых экстремистов и частично со стороны автономных левых. В последние годы прежде всего со стороны первых двух, - продолжил министр юстиции. - В течение последних шести месяцев ряд событий по отдельности и в совокупности представлял угрозу [для безопасности] Швеции. Это в том числе сжигание Корана, но и не только это".

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