Правительство Швеции передало в парламент заявку на вступление в НАТО

Правительство Швеции передало в среду законопроект о членстве страны в НАТО на рассмотрение парламента. В случае его одобрения страна становится полноправным членом Североатлантического альянса сразу же после ратификации протокола о присоединении парламен

Правительство Швеции передало в среду законопроект о членстве страны в НАТО на рассмотрение парламента. В случае его одобрения страна становится полноправным членом Североатлантического альянса сразу же после ратификации протокола о присоединении парламентами всех остальных стран - членов НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Правительство предлагает парламенту одобрить договор, регулирующий вопросы иммунитета и привилегий для НАТО, к которому как член альянса должна присоединиться Швеция. После этого договор будет инкорпорирован в национальную правовую систему. В законопроекте также предлагается наделить правительство правом принимать решения по вопросу о принятии помощи от НАТО в виде ее вооруженных сил. Все это, по мнению кабинета министров, обеспечит лучшие предпосылки для безопасности Швеции. "Членство в НАТО - лучший способ обеспечить безопасность Швеции и солидарно участвовать в укреплении безопасности всего Евро-Атлантического региона", - заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

"Передача [в парламент] законопроекта о членстве Швеции в НАТО является историческим событием и важным шагом на пути к шведскому членству в НАТО. Это означает, что мы будем готовы вступить в НАТО вместе с Финляндией, как только все страны - члены НАТО ратифицируют наши протоколы о присоединении", - добавил глава МИД Швеции.

В случае положительного решения законопроект вступит в силу со дня одобрения его парламентом.