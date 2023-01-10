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Правительство Швеции осудило казни участников протестов в Иране

Правительство Швеции осудило казни участников протестов в Иране Швеция выступила с резким осуждением казни участников волнений в Иране. Как и другие страны-члены ЕС, "королевство отвергает эту меру наказания, где бы и при каких бы обстоятельствах она не применялась".
Другие страны
10 января 2023 г. 23:35
Правительство Швеции осудило казни участников протестов в Иране

Швеция выступила с резким осуждением казни участников волнений в Иране. Как и другие страны-члены ЕС, "королевство отвергает эту меру наказания, где бы и при каких бы обстоятельствах она не применялась".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном правительственной канцелярией.

Сразу после Рождества Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Ирана в Стокгольме, чтобы выразить решительный протест против исполненных смертных приговоров участникам прошедших протестов в Иране. Это было сделано в рамках единой акции стран ЕС, о которой условились на заседании Совета Европы 15 декабря.

В пресс-релизе также говорится об осуждении Швецией и ЕС двух других казней, которые были исполнены позднее.

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