Правительство Швеции готово поставить Киеву более тяжелое оружие

Власти Швеции собираются передавать Украине больше современных и более тяжелых вооружений,

Власти Швеции собираются передавать Украине больше современных и более тяжелых вооружений,

Как передает Report со ссылкой на Dagens Nyheter, об этом заявил новый шведский министр обороны Пол Йонсон.

По его словам, это касается систем противовоздушной обороны (ПВО).

"Я готов к передаче Киеву более современного оружия. Моя первая двусторонняя встреча была с их министром обороны Алексеем Резниковым. Например, Украине нужны более совершенные системы ПВО", — отметил Йонсон.

Как указал министр обороны Швеции, новое руководство страны не собирается отказываться от поддержки Украины, в том числе военной. При этом Йонсон так и не пояснил, какое именно оружие может получить Киев, лишь допустив передачу зенитно-ракетного комплекса RBS 70.

"Мы как можно скорее дополнительно сообщим об этом новых поставках оружия для Украины. Когда Россия обостряет свои боевые действия, важно, чтобы мы реагировали, а также предоставляли Украине более тяжелые и современные системы вооружений", — подчеркнул Йонсон.