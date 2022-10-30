Правительство Швеции готово поставить Киеву более тяжелое оружие

Власти Швеции собираются передавать Украине больше современных и более тяжелых вооружений,
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По его словам, это касается систем противовоздушной обороны (ПВО).
"Я готов к передаче Киеву более современного оружия. Моя первая двусторонняя встреча была с их министром обороны Алексеем Резниковым. Например, Украине нужны более совершенные системы ПВО", — отметил Йонсон.
Как указал министр обороны Швеции, новое руководство страны не собирается отказываться от поддержки Украины, в том числе военной. При этом Йонсон так и не пояснил, какое именно оружие может получить Киев, лишь допустив передачу зенитно-ракетного комплекса RBS 70.
"Мы как можно скорее дополнительно сообщим об этом новых поставках оружия для Украины. Когда Россия обостряет свои боевые действия, важно, чтобы мы реагировали, а также предоставляли Украине более тяжелые и современные системы вооружений", — подчеркнул Йонсон.