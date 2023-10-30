Правительство Сербии направило Вучичу предложение о роспуске парламента

Правительство Сербии направило президенту республики Александару Вучичу предложение о роспуске Народной скупщины (однопалатного парламента) и официальном назначении парламентских выборов.
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"Проведение новых парламентских выборов в текущих условиях обеспечило бы более высокую степень демократии, снижение напряженности, возникающую между противоположными силами в обществе, отказ от исключительности и оскорблений, а также подтвердило бы право свободно выражать мнения и взгляды по определенным политическим, экономическим и другим вопросам, включая дальнейшее утверждение европейских ценностей", - отмечается в документе.
В предложении о роспуске парламента также говорится о том, что в последнее время начали поступать просьбы о назначении внеочередных выборов депутатов и что "11 сентября 2023 года часть оппозиционных политических партий направили такую просьбу президенту республики".
Кроме того, на заседании в понедельник правительство приняло решение о роспуске скупщины Белграда и образовании временного совета сербской столицы.
Аналогичные решения приняты и еще для 64 городов в Сербии.