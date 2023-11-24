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Правительство Румынии одобрило запрос Минобороны о закупке ракет для ЗРК "Патриот"

Правительство Румынии одобрило запрос Минобороны о закупке ракет для ЗРК "Патриот" Правительство Румынии одобрило на заседании запрос министерства национальной обороны о начале формальностей по закупке ракет типа PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile, Tactical) для зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Другие страны
24 ноября 2023 г. 01:39
Правительство Румынии одобрило запрос Минобороны о закупке ракет для ЗРК Патриот

Правительство Румынии одобрило на заседании запрос министерства национальной обороны о начале формальностей по закупке ракет типа PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile, Tactical) для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Как передает Report, сообщение об этом размещено на сайте кабинета.

Согласно информации, планируется приобрести 200 ракет PAC-2 GEM-T европейского производства "с целью укрепления возможностей воздушной обороны с базой на земле в соответствии с основной программой оснащения системой ракет "земля - воздух" большой дальности", указывается в сообщении.

Контракт по закупке будет выполняться начиная с 2024 года.

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