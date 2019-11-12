Правительство Польши ушло в отставку

Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената. Победу на выборах одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов в сейме из 460. Этот результат дает партии Ярослава Качиньского более половины мест в сейме и право самостоятельно формировать правительство.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий на первом заседании сейма сегодня заявил об отставке кабинета министров. Эта отставка является технической, кабмин Польши переназначают после каждых парламентских выборов.

В минувшую пятницу был представлен новый состав правительства. В нем не должно произойти существенных изменений. Правящая партия еще до победы на выборах решила, что не будет менять главу кабинета министров, им останется Моравецкий.

В новом правительстве, в частности, сохранят свои посты министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр иностранных дел Яцек Чапутович, министр юстиции Збигнев Зебро, министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский, который также продолжит координировать спецслужбы.