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Правительство Польши сегодня попытается получить вотум доверия

Правительство Польши сегодня попытается получить вотум доверия Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представит в Сейме новое правительство в понедельник, 11 декабря, и, скорее всего, получит вотум недоверия. Тогда его должность займет лидер оппозиции Дональд Туск.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 12:59
Правительство Польши сегодня попытается получить вотум доверия

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представит в Сейме новое правительство в понедельник, 11 декабря, и, скорее всего, получит вотум недоверия. Тогда его должность займет лидер оппозиции Дональд Туск.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Guardian.

Альянс во главе с лидером Гражданской платформы Туском получил подавляющее большинство мест на парламентских выборах 15 октября, однако президент Анджей Дуда поручил сформировать правительство действующему премьеру, кандидату от партии Право и справедливость, которая получила наибольший процент голосов.

В ноябре представители трех влиятельных оппозиционных сил Польши - Гражданской коалиции, Третьего пути и Новых левых - подписали коалиционное соглашение. После переговоров состав Кабинета уже согласовали.

Официально вступить в должность премьера Туск может уже в среду, 13 декабря. Потенциально это позволит ему поехать на саммит лидеров ЕС, запланированный на 14−15 декабря.

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