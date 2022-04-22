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Правительство Польши продлит помощь украинским беженцам еще на 60 дней

Правительство Польши продлит помощь украинским беженцам еще на 60 дней Правительство Польши продлит помощь украинским беженцам еще на 60 дней, потом они должны начать работать.
Другие страны
22 апреля 2022 г. 08:38
Правительство Польши продлит помощь украинским беженцам еще на 60 дней

Правительство Польши продлит помощь украинским беженцам еще на 60 дней, потом они должны начать работать.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства по вопросам беженцев Павел Шефернакер.

"Мы приближаемся к сроку 60 дней пребывания в стране тех беженцев, кто прибыл в числе первых и получил помощь от местных жителей и властей. Правительство представит предложение продлить этот период еще на 60 дней", - сказал Шефернакер.

"Все те, кто думают, что делать дальше, получат возможность еще 60 дней пребывать в польских семьях или местах размещения. За этот период должна произойти адаптация", - добавил он.

"По прошествии этих 60 дней продление (предоставления помощи – ред.) не планируется. Продление возможно только в индивидуальных случаях, например, в случае пожилых людей", - сказал Шефернакер.

Он напомнил, что в настоящее время жители Польши, приютившие украинцев, получают по 40 злотых в день (около 9,5 доллара) за каждого беженца.

Шефернакер отметил, что до 25 июня в сотрудничестве с работодателями и органами местного самоуправления правительство хочет "разработать механизмы, чтобы беженцы могли начать работать и нормально функционировать".

Уполномоченный правительства добавил, что большинство приехавших "справляются сами, живут у родственников, знакомых или сразу сняли квартиру и начали работать".

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Версия на азербайджанском языке Polşa hökuməti ukraynalı qaçqınlara yardımın müddətini daha 60 gün uzadacaq

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