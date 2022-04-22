Правительство Польши продлит помощь украинским беженцам еще на 60 дней, потом они должны начать работать.
"Мы приближаемся к сроку 60 дней пребывания в стране тех беженцев, кто прибыл в числе первых и получил помощь от местных жителей и властей. Правительство представит предложение продлить этот период еще на 60 дней", - сказал Шефернакер.
"Все те, кто думают, что делать дальше, получат возможность еще 60 дней пребывать в польских семьях или местах размещения. За этот период должна произойти адаптация", - добавил он.
"По прошествии этих 60 дней продление (предоставления помощи – ред.) не планируется. Продление возможно только в индивидуальных случаях, например, в случае пожилых людей", - сказал Шефернакер.
Он напомнил, что в настоящее время жители Польши, приютившие украинцев, получают по 40 злотых в день (около 9,5 доллара) за каждого беженца.
Шефернакер отметил, что до 25 июня в сотрудничестве с работодателями и органами местного самоуправления правительство хочет "разработать механизмы, чтобы беженцы могли начать работать и нормально функционировать".
Уполномоченный правительства добавил, что большинство приехавших "справляются сами, живут у родственников, знакомых или сразу сняли квартиру и начали работать".