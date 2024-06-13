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Правительство Пакистана оспорило оправдание Имрана Хана по делу о разглашении гостайны

Правительство Пакистана оспорило оправдание Имрана Хана по делу о разглашении гостайны Правительство Пакистана оспорило в Верховном суде оправдательные приговоры бывшему премьер-министру Имрану Хану и экс-главе МИД Шаху Мехмуду Куреши по делу о нарушении закона о гостайне.
Другие страны
13 июня 2024 г. 20:14
Правительство Пакистана оспорило оправдание Имрана Хана по делу о разглашении гостайны

Правительство Пакистана оспорило в Верховном суде оправдательные приговоры бывшему премьер-министру Имрану Хану и экс-главе МИД Шаху Мехмуду Куреши по делу о нарушении закона о гостайне.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn.

"Постановление Высшего суда Исламабада (IHC) об отмене приговоров Хану и Куреши было неправильным, произвольным и не соответствовало материалам обвинительного заключения, предоставленного Федеральным агентством расследования, которые доказывают неопровержимую вину обвиняемых", - цитирует газета текст апелляции, направленной Министерством внутренних дел Пакистана в высшую судебную инстанцию страны.

Согласно документу, принимая решение оправдать Хана и Куреши, суд не учитывал интересы национальной безопасности. В ходе разбирательства подсудимые отказывались от сотрудничества и предпринимали все возможные усилия, чтобы затянуть рассмотрение обвинений и препятствовать справедливости, говорится в тексте апелляции.

В начале июня IHC оправдал Имрана Хана и Шаха Мехмуда Куреши по обвинению в разглашении государственной тайны, отменив вынесенные им в январе приговоры, по которым они получили 10 лет лишения свободы. Несмотря на это, политики продолжают отбывать тюремное заключение по другим судебным приговорам.

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Версия на английском языке Pakistani gov't challenges acquittal of former PM Khan in state secret case

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