Правительство Пакистана ограничило поездки министров и госчиновников за рубеж

Федеральное правительство Пакистана в целях экономии госбюджета ограничило поездки за границу министров и государственных чиновников, а также ввело новые правила их пребывания за рубежом. Как передает Report, об этом пишет газета Daily Pakistan.

Федеральное правительство Пакистана в целях экономии госбюджета ограничило поездки за границу министров и государственных чиновников, а также ввело новые правила их пребывания за рубежом. Как передает Report, об этом пишет газета Daily Pakistan.

По решению кабмина, федеральные и государственные министры, их советники и помощники должны получать предварительные разрешения на заграничные командировки от правительственного комитета, обеспечивающего жесткую экономию национального бюджета, а также от МИД и МВД. Этим лицам запрещается выезжать за границу более трех раз в год и не разрешается останавливаться в таких поездках в пятизвездочных гостиницах. В особых случаях возможен выход за рамки данных ограничений, но только с личного разрешения премьер-министра республики. Для министров иностранных дел и торговли сделаны исключения из этих правил.

В поездках за границу чиновникам предписывается летать на самолетах пакистанского национального авиаперевозчика PIA.

Пакистанским посольствам за рубежом рекомендовано прилагать максимальные усилия, чтобы как можно шире задействовать дипломатов в международных форумах и мероприятиях, что должно способствовать сокращению выезда для участия в них министров и чиновников ведомств.