Правительство Пакистана объявило об успешном завершении тарифных переговоров с США

Правительство Пакистана объявило об успешном завершении тарифных переговоров с США

Правительство Пакистана объявило об успешном завершении тарифных переговоров с Соединенными Штатами.

Как сообщает Report, об этом сообщил советник министра финансов Пакистана Хуррам Шехзад в соцсети Х.

Согласно достигнутому соглашению, на пакистанский экспорт в США будет установлен тариф в размере 19%.

“Этот шаг отражает сбалансированный и стратегический подход Вашингтона, позволяющий пакистанским товарам сохранять конкурентоспособность на американском рынке, особенно на фоне конкуренции со стороны других стран Южной и Юго-Восточной Азии”, - написал советник.

Соглашение создает значительные перспективы для расширения экспортного потенциала Пакистана, в первую очередь в сфере текстильной промышленности ключевого сектора экономики страны.

Кроме текстиля, Пакистан также рассчитывает на рост экспорта в таких направлениях, как горнодобывающая промышленность, энергетика, криптовалюты, искусственный интеллект и обработка полезных ископаемых.

В заявлении также подчеркивается важность дальнейшего стратегического сотрудничества с Соединенными Штатами для достижения взаимных целей устойчивого экономического роста.