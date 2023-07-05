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Правительство Пакистана объявило 7 июля днем протеста против осквернения Корана в Швеции

Правительство Пакистана объявило 7 июля днем протеста против осквернения Корана в Швеции Кабинет министров Пакистана объявил предстоящую пятницу днем протеста против осквернения священного для мусульман Корана в Швеции.
Другие страны
5 июля 2023 г. 16:52
Правительство Пакистана объявило 7 июля днем протеста против осквернения Корана в Швеции

Кабинет министров Пакистана объявил предстоящую пятницу днем протеста против осквернения священного для мусульман Корана в Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает газета Daily Pakistan.

Акции с осуждением исламофобии пройдут 7 июля по всей стране. Глава пакистанского правительства Шахбаз Шариф призвал к участию в них все политические партии. "Все страны и их лидеры, выступающие за мир и сосуществование, должны сдержать силы зла, зараженные исламофобией и религиозными предубеждениями, - заявил премьер-министр на заседании правительства. - Идеи, направленные против религии, верований и духовных идеологий, являются врагом мира во всем мире".

Шариф сообщил, что в четверг состоится совместное заседание верхней и нижней палат парламента Пакистана для разработки национальной стратегии в связи с осквернением Корана в Швеции.

Ранее Совет ООН по правам человека объявил о проведении на будущей неделе по просьбе Исламабада срочного заседания для борьбы с исламофобией и религиозной ненавистью.

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