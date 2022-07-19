Правительство Украины одобрило привлечение очередного гранта от США на 4,5 млрд долларов

Кабинет министров утвердил привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов Америки в размере 4,5 млрд долларов.

Кабинет министров Украины утвердил привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов Америки в размере 4,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на издание Экономическая Правда, об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмигаль.

По его словам, эти средства поступят через целевой фонд, созданный Всемирным банком.

"Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают крепко стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу.

Мы благодарны Соединенным Штатам и всем нашим партнерам за постоянную финансовую поддержку", – заявил премьер.