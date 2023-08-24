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Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16

Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16 Премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стёре подтвердил, что Норвегия планирует передать Украине истребители F-16.
Другие страны
24 августа 2023 г. 19:25
Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16

Премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стёре подтвердил, что Норвегия планирует передать Украине истребители F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте норвежского правительства.

"Норвегия поддерживает Украину в ее усилиях по созданию современной системы ПВО. Это и важно, и необходимо. Мы уже приняли решение обучать украинских пилотов-истребителей и летом объявили, что предоставим два норвежских самолета F-16 для учебных целей. Мы планируем подарить Украине норвежские истребители F-16 и в свое время предоставим дополнительную информацию о пожертвовании, количестве и сроках поставки", - говорится в сообщении.

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