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Правительство Нидерландов ушло в отставку

Правительство Нидерландов ушло в отставку Причиной является скандал с детскими пособиями
Другие страны
15 января 2021 г. 17:13
Правительство Нидерландов ушло в отставку
Марк Рютте

Голландское правительство в полном составе уходит в отставку из-за скандала с пособиями на детей. Как передает Report, об этом сообщила "Нидерландская телерадиовещательная корпорация". По данным телеканала, премьер-министр Марк Рютте в ближайшее время подаст официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру.

В середине декабря прошлого года парламентский комитет опубликовал результаты расследования, которое свидетельствует, что многие родители в Нидерландах были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. В документе отмечается, что ошибки были совершены в отношении как минимум 9 тыс. семей, однако на самом деле их может быть гораздо больше. Вина за ситуацию возлагается на министров, госслужащих, депутатов парламента и даже суды, которые не помогли семьям, оказавшимся в крайне сложном финансовом положении после того, как их обязали выплатить полученные ранее средства обратно в государственную казну.

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