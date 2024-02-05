Правительство Нидерландов рассматривает возможность отказа от Facebook

Правительство Нидерландов рассматривает возможность полного отказа от Facebook из-за серьезных опасений по поводу того, как платформа обеспечивает безопасность данных.

Правительство Нидерландов рассматривает возможность полного отказа от Facebook из-за серьезных опасений по поводу того, как платформа обеспечивает безопасность данных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета De Telegraaf.

По сведениям издания, переговоры на эту тему с материнской компанией Meta не принесли желаемых результатов. Поэтому власти начали подготовку к запрету Facebook, который затронет все правительство.

Статс-секретарь Министерства внутренних дел и по делам королевства Нидерландов Александра ван Хуффелен подтвердила газете, что правительство уже много лет обеспокоено тем, как Facebook обрабатывает конфиденциальные данные.

Правительство обратилось в управление по защите данных за рекомендацией о том, безопасно ли продолжать использовать Facebook.

Эта рекомендации, отметила De Telegraaf, ожидаются в ближайшее время. Однако правительство уже нацелено на то, чтобы запретить Facebook, и оценивает, какие последствия будет иметь этот шаг.